Мэр Собянин доложил Президенту Путину развитии московской медицины

«Национальный проект «Здоровье» – самый востребованный в стране, естественно. Что может быть ценнее здоровья человека? Вы (обращение к президенту – прим. Агентства «Москва») уделяете огромное внимание этому проекту. Хочу сегодня доложить, что нам удалось сделать в Москве. По вашему поручению мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире, среди мегаполисов мира, и не только с точки зрения одной уникальной клиники и технологий, а доступности и качества для всех москвичей, и не только москвичей, потому что очень много граждан России приезжают в Москву. Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру Москвы. За последние пять лет мы реконструировали и построили 2 млн кв. м медицинских объектов. Это половина всех зданий поликлиник – это 200 зданий», – доложил Собянин.