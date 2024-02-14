Мэр Собянин доложил Президенту Путину развитии московской медицины

Мэр Собянин доложил президенту Путину об инновациях в московском здравоохранении
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра московского Центра диагностики и телемедицины доложил президенту России Владимиру Путину о модернизации системы здравоохранения столицы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Встречу транслировал телеканал «Москва 24».
«Национальный проект «Здоровье» – самый востребованный в стране, естественно. Что может быть ценнее здоровья человека? Вы (обращение к президенту – прим. Агентства «Москва») уделяете огромное внимание этому проекту. Хочу сегодня доложить, что нам удалось сделать в Москве. По вашему поручению мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире, среди мегаполисов мира, и не только с точки зрения одной уникальной клиники и технологий, а доступности и качества для всех москвичей, и не только москвичей, потому что очень много граждан России приезжают в Москву. Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру Москвы. За последние пять лет мы реконструировали и построили 2 млн кв. м медицинских объектов. Это половина всех зданий поликлиник – это 200 зданий», – доложил Собянин.
Мэр добавил, что в ходе модернизации системы здравоохранения масштабно обновляется медицинское оборудование.
«В настоящее время мы обновили 50 тыс. единиц современной техники, это примерно половина всего объема, и 50 тыс. мы обновим в ближайшие годы», – сказал Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, московский Центр диагностики и телемедицины на ул. Петровка стал одним из самых крупных в мире телерадиологических центров, предназначенных для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медицинских организациях.
В настоящее время в центре работают около 400 врачей-рентгенологов городских поликлиник, которые описывают порядка 130 тыс. снимков в неделю: компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, маммограмм и рентгенологических снимков, выполняемых в 90 медицинских организациях Москвы.
В 2023 году было выполнено описание 5 млн исследований, что в два раза больше, чем годом ранее. Новая модель организации службы лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз. Кроме того, увеличилась эффективность работы врачей-рентгенологов, которые теперь имеют возможность расшифровывать большее количество снимков.
Нагрузка на специалистов распределяется более равномерно, а для повышения качества описаний сформированы экспертные группы по ряду специализаций. Кроме того, в своей работе специалисты могут использовать широкие возможности цифровых помощников. Голосовой ввод описаний на 30% сокращает время подготовки заключений.
В своей работе врачи-рентгенологи Центра диагностики и телемедицины используют компьютерное зрение – автоматизированное выявление признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта. В последние годы масштаб применения ИИ-сервисов в лучевой диагностике кратно увеличился. На сегодняшний день с их помощью обработано более 12 млн исследований. С использованием технологий ИИ московские врачи поставили уже 13,7 млн предварительных диагнозов по 95% самых распространенных заболеваний.