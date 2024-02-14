МИД РФ планирует запретить посольствам нанимать местный персонал у юрлиц

"Уже давно принято решение отменить эту практику. Граждане, нанятые на месте, теперь засчитываются в общие квоты, когда мы приводим к паритету состав диппредставительств. У некоторых западных стран местный персонал насчитывал сотни людей. Без преувеличения - по триста-четыреста человек. Это не давало нам возможности понимать, какой садовник, какой повар чем занимаются", - уточнил министр.