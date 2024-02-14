МИД РФ планирует запретить посольствам нанимать местный персонал у юрлиц
В России планируют законодательно запретить иностранным посольствам искать на рынке труда местный персонал и нанимать его с помощью частных юридических лиц.
Загранпредставительства обяжут пользоваться услугами ГлавУпДК, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
После высылки сотен российских дипломатов и ответных мер РФ Запад рассчитывал "сохранить свои возможности продолжать работу в России именно за счет на месте нанятых граждан", - отметил Лавров.
"Уже давно принято решение отменить эту практику. Граждане, нанятые на месте, теперь засчитываются в общие квоты, когда мы приводим к паритету состав диппредставительств. У некоторых западных стран местный персонал насчитывал сотни людей. Без преувеличения - по триста-четыреста человек. Это не давало нам возможности понимать, какой садовник, какой повар чем занимаются", - уточнил министр.
В данный момент эта практика не действует, иностранным представительствам пришлось урезать число таких контрактов, добавил Лавров.
Решение кадровых вопросов через ГлавУпДК (Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ) позволит удовлетворять законные запросы на наем сотрудников и не допускать злоупотреблений, уверены в ведомстве. Посольство Британии и генконсульство Королевства в Екатеринбурге уже обязаны нанимать местный персонал с помощью услуг ГлавУпДК, а не "самостоятельно бегать на рынке труда", заключил Лавров.