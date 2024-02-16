Лавров считает нереальным отказ от права вето в СБ ООН

Отказ от права вето в ООН нереален, так как иначе организация станет бесполезной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".
"Отказаться от вето нереально, - указал Лавров, рассуждая о реформе ООН. - Тогда ООН так же, как Лига Наций, просто превратится в бесполезную структуру, которая будет только дополнительно нагнетать конфронтацию".
"Реформа [ООН] процесс долгий, это понятно, потому что она должна отразить какое-то общее понимание на данном этапе тех тектонических перемен, которые в мире происходят в контексте процессов многополярности", - добавил Лавров.