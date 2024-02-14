Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

«Отношения между нашими странами основаны на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Убежден, что мы и дальше будем всесторонне укреплять российско-сербское стратегическое партнерство, развивать конструктивное сотрудничество в различных областях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Сербии – счастья и процветания», – приводит пресс-служба сербского президента текст поздравления российского лидера.