Лавров: процесс установления безвизового режима в БРИКС не ведется

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что процесс установления безвизового режима в странах-членах БРИКС не ведётся.

Об этом он сказал на правительственном часе в Госдуме.

«Такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегченных визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований — <…> не ведётся», — заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС.