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Лавров: процесс установления безвизового режима в БРИКС не ведётся

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что процесс установления безвизового режима в странах-членах БРИКС не ведётся.

Лавров: процесс установления безвизового режима в БРИКС не ведется
© РИА Новости

Об этом он сказал на правительственном часе в Госдуме.

«Такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегченных визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований — <…> не ведётся», — заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС.

В конце января замглавы МИД России, российский шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение межгосударственного объединения поможет формированию нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка.

Политика
Сергей Рябков
Цзиньпин Си
Сергей Лавров
Владимир Путин
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БРИКС
Госдума