Лавров: процесс установления безвизового режима в БРИКС не ведется

Лавров: процесс установления безвизового режима в БРИКС не ведётся
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что процесс установления безвизового режима в странах-членах БРИКС не ведётся.
Об этом он сказал на правительственном часе в Госдуме.
«Такого процесса, который имеет целью унифицированное введение либо облегченных визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований — <…> не ведётся», — заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС.
В конце января замглавы МИД России, российский шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение межгосударственного объединения поможет формированию нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка.