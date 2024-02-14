Лавров: давление США и Евросоюза на партнеров РФ зашкаливает

"Враждебная линия коллективного запада не только создает угрозы, но и открывает дополнительные возможности для нашей активности на различных географических направлений, исходя из важности укрепления многоплановых связей с ближайшим зарубежьем, а также с глобальным Югом и Востоком, - сказал Лавров. - Такой настрой есть и у государств мирового большинства, которые выражают искреннюю заинтересованность в том, чтобы выстраивать отношения с нами на основе равноправия, учета и уважения интересов друг друга. Это несмотря на непрекращающееся, порой зашкаливающее давление США и Евросоюза на наших партнеров".