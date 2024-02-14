Песков: В Кремле не услышали новизны в заявлении Трампа о НАТО

Заявления экс-президента США Дональда Трампа о необходимости другим странам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП не новое, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Представитель Кремля напомнил, что это был один из основных посылов его президентства.