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Песков: В Кремле не услышали новизны в заявлении Трампа о НАТО

Заявления экс-президента США Дональда Трампа о необходимости другим странам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП не новое, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Представитель Кремля напомнил, что это был один из основных посылов его президентства.

Песков: В Кремле не услышали новизны в заявлении Трампа о НАТО
© РИА Новости

«Он постоянно повторял про эти два процента по разным случаям, поэтому никакой новизны в его подходе к этой проблеме нет», - добавил Песков.

Ранее Дональд Трамп сделал шокирующее для Белого дома заявление, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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