Песков: В Кремле не услышали новизны в заявлении Трампа о НАТО
Заявления экс-президента США Дональда Трампа о необходимости другим странам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП не новое, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Представитель Кремля напомнил, что это был один из основных посылов его президентства.
«Он постоянно повторял про эти два процента по разным случаям, поэтому никакой новизны в его подходе к этой проблеме нет», - добавил Песков.
Ранее Дональд Трамп сделал шокирующее для Белого дома заявление, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».