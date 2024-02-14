Путин обсудит с Собяниным внедрении ИИ в сфере здравоохранения

По словам представителя Кремля, большая часть рабочего дня президента будет посвящена технологиям с акцентом на медицину.

«Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении», — сказал Песков.

Ранее предполагаемый кортеж президента заметили на одной из улиц Екатеринбурга. На фото очевидца видно автомобили марки Aurus, припаркованные на территории гаража областного правительства. По словам источника E1.ru, в ближайшее время Путин может посетить регион и, в частности, осмотреть заводы в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.