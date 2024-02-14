Лавров: Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с КНР

«В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю их историю уровне», — отметил Лавров, добавив, что в основе этого партнёрства лежит доверительный диалог между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.