Песков ответил на утверждения о попытках РФ "заморозить" конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложными новости о предложении Владимира Путина к США «заморозить» украинский кризис. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Reuters рассказало о таком предложении РФ к США со ссылкой на три российских анонимных источника. В статье утверждалось, что в 2023 году сигналы Вашингтону посылали и публично, и в частном порядке через посредников, в том числе через партнеров Москвы на Ближнем Востоке.

«Нет, это не правда», - так Песков прокомментировал статью агентства.

Высокопоставленный российский источник Reuters заявил, что контакты с американцами «ни к чему не привели». По его словам, США не хотели вести подобные переговоры без участия Украины. Теперь Кремль не видит смысла в дальнейших контактах с США по этому вопросу, утверждали собеседники агентства.