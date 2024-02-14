Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море

Кремль отказывается комментировать возможную атаку Вооруженных сил Украины на российский корабль в Черном море, так как этот вопрос относится к компетенции Министерства обороны (МО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.