Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ однозначно не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Это можно сказать однозначно (что новые нормы не имеют ничего общего с той конфискацией, которая была по советским законам. — RT)... Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной», — сказал он. RT на русском