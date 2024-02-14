Лавров: Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Африке

Лавров заявил, что Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Африке
Россия работает над расширением своего дипломатического присутствия в Африке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.
"Ведем работу над расширением нашего дипломатического, экономического, гуманитарного присутствия в Африке, которая призвана стать одним из важных полюсов формирующегося многополярного мира", - сказал он.
По словам Лаврова, Москва совместно с африканскими странами реализует договоренности, достигнутые на втором саммите Россия - Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.
"На вторую половину текущего года запланировано проведение министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка с участием глав внешнеполитических ведомств и руководителей исполнительных органов интеграционных объединений африканского континента", - добавил министр.