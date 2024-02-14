Лавров назвал магистральное направление внешней политики РФ

Лавров: магистральным направлением внешней политики РФ остается укрепление суверенитета
Магистральным направлением внешнеполитической работы России остается укрепление суверенитета страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.
"Магистральным направлением всей работы на внешнеполитическом контуре было и остается формирование благоприятных, безопасных условий для стабильного развития страны, укрепления ее суверенитета, повышение качества жизни наших людей", - сказал министр.