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Лавров: магистральным направлением внешней политики РФ остается укрепление суверенитета

Магистральным направлением внешнеполитической работы России остается укрепление суверенитета страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Лавров назвал магистральное направление внешней политики РФ
© РИА Новости

"Магистральным направлением всей работы на внешнеполитическом контуре было и остается формирование благоприятных, безопасных условий для стабильного развития страны, укрепления ее суверенитета, повышение качества жизни наших людей", - сказал министр.

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