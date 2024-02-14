Путин поблагодарил МЧС за оперативную работу

Путин поблагодарил МЧС за оперативную ликвидацию последствий паводков и пожаров
Российские спасатели в 2023 году оперативно справлялись с последствиями природных бедствий в разных регионах страны, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам коллегии МЧС.
"В прошлом году российские спасатели действовали в непростых и, как часто это бывает, нестандартных условиях. Отмечу ваш вклад в снижение ущерба от паводков и природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и на юге России. Во всех случаях аварийно-спасательные работы, помощь гражданам были организованы максимально оперативно", - сказал глава государства.
По его словам, в целом МЧС - это слаженная, мобильная, технически оснащенная структура, которая отвечает за решение широкого круга крайне важных задач.
"Прежде всего за защиту людей от чрезвычайных ситуаций, за профилактику, предупреждение и тушение пожаров, ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, за развитие системы гражданской обороны", - перечислил президент.
Он поблагодарил руководство, военнослужащих, сотрудников и гражданских специалистов МЧС за компетентность и личное мужество, за то, что они честно, добросовестно выполняют свой долг.
Путин отметил, что на коллегии будут проанализированы результаты работы ведомства в 2023 году, обозначены приоритетные направления на перспективу.