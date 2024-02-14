Путин поблагодарил МЧС за оперативную работу

"В прошлом году российские спасатели действовали в непростых и, как часто это бывает, нестандартных условиях. Отмечу ваш вклад в снижение ущерба от паводков и природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и на юге России. Во всех случаях аварийно-спасательные работы, помощь гражданам были организованы максимально оперативно", - сказал глава государства.