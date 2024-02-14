Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах

В российских регионах, которые подвергаются атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), надо уделить особое внимание развитию гражданской обороны. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МЧС, пишет РИА Новости.

По его словам, это касается, в том числе, оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов. Глава государства также подчеркнул, что в совершенствовании гражданской обороны нужно всесторонне применять опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).