Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах
В российских регионах, которые подвергаются атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), надо уделить особое внимание развитию гражданской обороны. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МЧС, пишет РИА Новости.
По его словам, это касается, в том числе, оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов. Глава государства также подчеркнул, что в совершенствовании гражданской обороны нужно всесторонне применять опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).
Ранее Путин заявил о намерении отодвинуть демилитаризованную зону на Украине на расстояние, которое обезопасит территорию России от обстрелов. Он заверил, что российские войска уже занимаются ее переносом подальше от жизненно важных населенных пунктов.