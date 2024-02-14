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Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах

В российских регионах, которые подвергаются атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), надо уделить особое внимание развитию гражданской обороны. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МЧС, пишет РИА Новости.

Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах
© РИА Новости

По его словам, это касается, в том числе, оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов. Глава государства также подчеркнул, что в совершенствовании гражданской обороны нужно всесторонне применять опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин заявил о намерении отодвинуть демилитаризованную зону на Украине на расстояние, которое обезопасит территорию России от обстрелов. Он заверил, что российские войска уже занимаются ее переносом подальше от жизненно важных населенных пунктов.

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