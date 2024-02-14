Путин подписал закон о праве регионов запрещать «наливайки»

Региональные власти в России наделили правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках».

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, отныне регионы смогут вводить дополнительные ограничения на реализацию алкоголя, в том числе в точках общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.