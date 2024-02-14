$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Путин подписал закон о праве регионов запрещать «наливайки»

Региональные власти в России наделили правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках».

Путин подписал закон о праве регионов запрещать «наливайки»
© РИА Новости

Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, отныне регионы смогут вводить дополнительные ограничения на реализацию алкоголя, в том числе в точках общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Важность закона о праве регионов запрещать «наливайки» ранее объяснил депутат Государственной думы России Султан Хамзаев.

Политика
Султан Хамзаев
Владимир Путин
Госдума
Горячая новость
Россия