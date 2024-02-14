Пискарев: за границей планируют акции по дискредитации выборов в России

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных граждан во внутренние дела России зарегистрировала попытки иноагентов, находящихся за границей, провести провокационные акты вблизи загранучреждений, направленные на дискредитацию предстоящих выборов президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комиссии, председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева .

Пискарев заявил, что представители инициативы проводят встречи с участниками русскоязычных диаспор, а также озвучивают «стратегии действий на предстоящих выборах», кроме того раздают «интерактивные карты избирательных участков за рубежом для сбора протестных групп». Также идет подготовка съемок перед российскими посольствами.