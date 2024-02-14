Экс-советник Кучмы: интервью Путина стерло Украину из геополитической повестки

Экс-советник Кучмы Соскин: интервью Путина стёрло Украину из геополитической повестки
Украина ушла из геополитической повестки дня после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
«Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе», — сказал он.
При этом Соскин подчеркнул, что Запад уже не в состоянии поддерживать Украину.
Ранее число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 200 млн.
Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.