$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Экс-советник Кучмы Соскин: интервью Путина стёрло Украину из геополитической повестки

Украина ушла из геополитической повестки дня после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Экс-советник Кучмы: интервью Путина стерло Украину из геополитической повестки
© РИА Новости

Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

«Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе», — сказал он.

При этом Соскин подчеркнул, что Запад уже не в состоянии поддерживать Украину.

Ранее число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 200 млн.

Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.

Политика
Олег Соскин
Анатолий Антонов
Леонид Кучма
Владимир Путин
Мнения
Украина