СМИ: Путин внезапно приехал в Кремль посреди ночи

Путин внезапно приехал в Кремль посреди ночи
Вечером 13 февраля в Москве заметили президентский кортеж, который направлялся в сторону Кремля. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«В 22:44 Путин приехал из подмосковной резиденции в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк».
С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется.
На прошлой неделе президент РФ также поздним вечером посещал Кремль. Тогда поездку Путина связали с записью интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, передает «Царьград».