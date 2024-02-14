СМИ: Путин внезапно приехал в Кремль посреди ночи

Вечером 13 февраля в Москве заметили президентский кортеж, который направлялся в сторону Кремля. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В 22:44 Путин приехал из подмосковной резиденции в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк».

С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется.