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Путин внезапно приехал в Кремль посреди ночи

Вечером 13 февраля в Москве заметили президентский кортеж, который направлялся в сторону Кремля. Информация об этом появилась в социальных сетях.

СМИ: Путин внезапно приехал в Кремль посреди ночи
© ТАСС

«В 22:44 Путин приехал из подмосковной резиденции в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк».

С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется.

На прошлой неделе президент РФ также поздним вечером посещал Кремль. Тогда поездку Путина связали с записью интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, передает «Царьград».

Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн

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