В Совбезе России оценили возможность начала "случайной" ядерной войны
Вопрос «случайной» ядерной войны по вине Соединенных Штатов в настоящее время звучит еще громче, особенно из-за проблем с памятью у американского лидера Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова.
По его словам, в нынешней сложной внутриполитической обстановке, которая сложилась в последнее время в США, существенно возросла цена ошибки руководства страны, там недалеко и до глобальной катастрофы.
«Этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого Дома. Прокурор охарактеризовал президента США как "пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали". И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — заявил Попов.
«В целом в непростой и нервозной внутриполитической обстановке в США, сложившейся в последнее время, существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями страны. А там и до глобальной катастрофы недалеко», — отметил замсекретаря Совбеза.