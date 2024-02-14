В Совбезе России оценили возможность начала "случайной" ядерной войны

«Этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого Дома. Прокурор охарактеризовал президента США как "пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали". И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — заявил Попов.