Посол Келин заявил об ошибке Запада в отношении конфликта на Украине

Западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией с помощью Запада в виде денег и оружия. Об этом Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

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«Россию вообще невозможно победить», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что в отличие от Украины политическая ситуация в России стабильна, а экономика РФ «развивается довольно быстро». Кроме того, добавил Келин, у России огромные ресурсы.

Посол также прокомментировал заявление НАТО о планах России вторгнуться в другие страны Европы. По словам Келина, у России нет интереса к Польше или другим странам Балтии.

«Мы полностью понимаем, что любая эскалация за пределами Украины приведет к мировому конфликту с разрушением всего», — сказал он.