Антонов рассказал о дискуссиях в США по заблокированным госрезервам РФ

Дискуссии об отъеме заблокированных госрезервов РФ активизировались в США в свете того, что американские власти не могут объяснить, почему средства налогоплательщиков направляют на финансирование Украины. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.