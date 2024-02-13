Антонов рассказал о дискуссиях в США по заблокированным госрезервам РФ

Дискуссии об отъеме заблокированных госрезервов РФ активизировались в США в свете того, что американские власти не могут объяснить, почему средства налогоплательщиков направляют на финансирование Украины. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.
Он отметил, что американские власти столкнулись "со сложностями в объяснении рядовым гражданам, почему деньги простых налогоплательщиков должны идти на финансирование киевского режима, а не решение внутренних проблем". В свете этого, как подчеркнул дипломат, "в США активизировались с дискуссиями об отъеме наших заблокированных госрезервов".
"Вместе с тем, какое бы здесь не пытались подвести под это псевдоправовое обоснование, реальная юридическая сила таких шагов будет ничтожна. Откровенный грабеж априори не может быть одобрен международным сообществом. Ставить под вопрос гарантии неприкосновенности суверенных активов - значит закладывать бомбу под западную финансово-экономическую модель", - добавил посол.