Собчак назвала самого богатого кандидата в президенты РФ

Телеведущая и журналист Ксения Собчак представила рейтинг самых обеспеченных кандидатов в президенты РФ. Первое место занял кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«По декларации Даванков за отчетный период заработал 76,9 млн рублей. У него в собственности есть автомобиль «Майбах», квартира в Москве, дом и земельный участок в Подмосковье и 3,5 млн рублей на банковских счетах», – рассказала Собчак в телеграм-канале.

На втором месте оказался Владимир Путин. За отчетный период он заработал 67,6 млн рублей, имеет в собственности квартиру и гараж в Санкт-Петербурге, а также два ГАЗ М21, прицеп «Скиф» и «Ниву».

По данным Собчак, на третьем месте – кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов, его доход составил 36,2 млн рублей. В собственности у политика два земельных участка, две квартиры, жилой дом и гараж.