Российский сенатор обвинил Канаду в пособничестве фашизму

Отказ Канады выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гуньку является явным пособничеством фашизму, заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков РИА Новости. По его мнению, у такого государства нет будущего, и вовсе неслучайно именно Канада укрывала на своей территории после окончания войны многих приверженцев и последователей Гитлера.

«Канада решила защищать фашизм. Но будущего у таких стран нет. В этой ситуации они показали себя пособниками фашизма», — сказал Цеков.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил, что представители МИД Канады в ходе встречи не смогли ничего сказать по делу эсэсовца Ярослава Гуньки (Хунки). Вместо этого дипломаты попросили «дополнительное время» на подготовку ответа. Комментируя отказ руководства Канады экстрадировать мужчину, посол задался вопросом — собираются ли правоохранительные органы Канады вообще изучать прошлое Гуньки и его причастность к массовым убийствам.