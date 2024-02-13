Палестина назвала Россию своей опорой

Палестина считает Россию своим другом и сторонником, заявил директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади. Он отметил, что сожалеет о решении движения ХАМАС не просить у РФ посредничества в конфликте с Израилем , передает РБК.

Мы считаем наших российских друзей реальной опорой нашей борьбы. <...> Мы в свою очередь считаем, что Россия — наш искренний друг и сторонник, и возлагаем большие надежды, — сказал Абдулхади.

Политик добавил, что палестинцы получают от России поддержку «в любой ситуации». Он подчеркнул, что посредничество Москвы в урегулировании конфликта в секторе Газа было бы очень эффективным. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова поддержать любые действия по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, однако такие действия должны быть конструктивными. Он подчеркнул, что попытки урегулировать конфликт должны быть нацелены на комплексное решение проблемы в рамках международного права и решений Совбеза ООН.