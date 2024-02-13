Россия не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что российская делегация не собирается принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене 23—25 февраля. RT на русском
"Либо на равных, либо никак. Так что приостановка участия делегации Федерального собрания в не устраивающих нас мероприятиях ПА ОБСЕ уже используется в работе", - отметил вице-спикер Совфеда. При этом он добавил, что сенаторы считают важным"сохранять для российских представителей право использовать публичную трибуну там и тогда, где и когда это отвечает ее национальным интересам". ТАСС
«Сейчас ПА ОБСЕ фактически оккупирована парламентариями из стран НАТО и Евросоюза, имеющими там абсолютное большинство и беззастенчиво использующими эту площадку в собственных геополитических интересах», — подчеркнул он. Парламентская газета