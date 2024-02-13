Россия не намерена участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Вене

"Либо на равных, либо никак. Так что приостановка участия делегации Федерального собрания в не устраивающих нас мероприятиях ПА ОБСЕ уже используется в работе", - отметил вице-спикер Совфеда. При этом он добавил, что сенаторы считают важным"сохранять для российских представителей право использовать публичную трибуну там и тогда, где и когда это отвечает ее национальным интересам". ТАСС