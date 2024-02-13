О выплатах участникам СВО и льготной ипотеке: главные поручения Путина

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, разработанных по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года. В их числе - соцгарантии для добровольцев спецоперации, анализ тарифов на трассе М-12 и модернизация здравоохранения.

Об ускорении выплат участникам СВО

До начала весны Путин поручил подготовить предложения, которые позволят ускорить предоставление льгот и выплат участникам спецоперации.

Также к 1 марта должны быть ускорены и оптимизированы процессы оформления документов для участников СВО.

О соцгарантиях добровольцам СВО

Путин поручил правительству к 1 марта подготовить предложения об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев СВО.

Также до 1 марта правительство должно обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

О льготной ипотеке в новых регионах

Путин поручил распространить льготную ипотеку (по ставке в два процента годовых) на вторичное жилье в новых регионах - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

О модернизации здравоохранения

Правительство РФ должно разработать предложения, которые позволят продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Отчет об этом Путину представят 15 октября 2024 года.

Также правительство продолжит финансирование мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доклад по этой теме подготовят к 20 июня 2024 года.

О тарифах на трассе М-12

К 15 марта 2024 года Путину представят отчет о том, как должны определяться оптимальные тарифы для платной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

О воевавших за ДНР и ЛНР с 2014 года

К 1 марта власти должны определить порядок освидетельствования людей, принимавших участие в боевых действиях в составе сил ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Этот порядок должен помочь устанавливать причинно-следственную связь между получением увечий или заболеваний и участием в боевых действиях.

Об особой экономической зоне под Белгородом

К 15 мая Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону (ОЭС), включающую в себя город Шебекино.

Во время пресс-конференции Путин отмечал, что ОЭЗ поможет сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики региона в ближайшем будущем.

О работе на Крайнем Севере