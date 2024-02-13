Путин поручил определить порядок освидетельствования воевавших за ДНР и ЛНР с 2014 года

"Представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на определение порядка освидетельствования лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, с установлением причинно-следственной связи между получением увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний и участием в этих боевых действиях", - говорится в документе.