Песков: Россия будет юридически преследовать всех, кто посягнет на ее собственность

"Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на частную собственность, это незаконное действие. Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и их имплементации. Россия будет защищать свои интересы", - подчеркнул он.