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Песков: Россия будет юридически преследовать всех, кто посягнет на ее собственность

Россия будет защищать свою собственность и юридически преследовать всех, кто попытается на нее посягнуть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замороженными ЕС российскими активами.

Песков: Россия будет юридически преследовать всех, кто посягнет на ее собственность
© РИА Новости

"Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на частную собственность, это незаконное действие. Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и их имплементации. Россия будет защищать свои интересы", - подчеркнул он.

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