Песков объяснил отказ Путина участвовать в дебатах

Отказ действующего президента России Владимира Путина, также являющегося кандидатом на выборах 2024 года, от дебатов с другими претендентами на этот пост, связан с напряженным графиком российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Lenta.ru
"Путин является главой государства и живет в условиях напряженного президентского графика. Это его отличает от других кандидатов", — сообщил Песков. Ura.Ru
"Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе", - добавил он. ТАСС