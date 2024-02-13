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Песков объяснил отказ Путина участвовать в дебатах

Отказ действующего президента России Владимира Путина, также являющегося кандидатом на выборах 2024 года, от дебатов с другими претендентами на этот пост, связан с напряженным графиком российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Lenta.ru

"Путин является главой государства и живет в условиях напряженного президентского графика. Это его отличает от других кандидатов", — сообщил Песков. Ura.Ru

"Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе", - добавил он. ТАСС

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