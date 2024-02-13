Песков объяснил отказ Путина участвовать в дебатах

Отказ действующего президента России Владимира Путина, также являющегося кандидатом на выборах 2024 года, от дебатов с другими претендентами на этот пост, связан с напряженным графиком российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Lenta.ru