Лавров заявил, что эскалация на Ближнем Востоке ещё не достигла своего предела
Обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на конференции клуба «Валдай».
Он отметил, что последствия эскалации можно увидеть на западном берегу реки Иордан. Кроме того, за пределами палестинских территорий ведутся удары по Сирии, Ираку и американских базах в ближневосточных странах.
«Ситуация в Красном море резко обострилась и обострилась ситуация вокруг Йемена... Ощущение такое, что эта региональная ситуация пока ещё не достигла своего предела, к огромному сожалению», — заявил Лавров.
Министр также заявил, что почти 30 тысяч палестинцев стали жертвами эскалации в Газе.