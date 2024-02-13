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Избирательный штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на ТВ

Избирательный штаб президента России Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на ТВ. Об этом сообщает секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. Lenta.ru

"В ЦИК РФ поступили письменные заявки на участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени от четырех зарегистрированных кандидатов и трех политических партий. Информирую, что в ЦИК РФ поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты РФ Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах - это право кандидатов", - сообщила Бударина. ТАСС

В период с 15 по 17 марта 2024 года в РФ состоятся очередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов четырех человек — действующего главу государства Владимира Путина, вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, члена партии КПРФ Николая Харитонова и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Газета.Ru

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