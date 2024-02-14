На онлайн-голосование подано более двух миллионов заявлений

По состоянию на 14 февраля по системе "Мобильный избиратель" и для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано около 2 миллионов 915 тысяч заявлений, такие данные привела на заседании Центризбиркома глава комиссии Элла Памфилова.

Она уточнила, что 2 млн. 175 тысяч заявлений поступило на участие в ДЭГ в 28 регионах, это те субъекты, которые голосуют на федеральной платформе. Онлайн-голосование пройдет и в Москве, но жителям столицы регистрация не требуется, напомнила Элла Памфилова.

Кроме того, по всей России подано 740 тысяч - о голосовании по месту нахождения, то есть по системе "Мобильный избиратель". Этот сервис позволяет гражданам внести свое имя в списки для голосования на любом удобном участке в стране и за рубежом.

Прием заявлений продолжится до 11 марта. Сейчас подать заявление можно в МФЦ, территориальных избирательных комиссиях, а также через личные кабинеты на портале "Госуслуг".