В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства

«Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу – и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать», — указал вице-спикер, подчеркнув, что в России подобное поведение недопустимо.