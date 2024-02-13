По его словам, интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - "отличный урок русской истории". "Проведен отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали Украину на карте мира, а американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только свое имя, но и кто же был первым президентом США. Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну конечно же, Чингачгук!" - с сарказмом заметил Медведев. ТАСС