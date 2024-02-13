"Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит. Действительно, мы видим различные способы, возможно, не отыграть назад, но каким-то образом поиграться в этой истории, потому что они поняли, что наш ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жестким. <...> Когда они это поняли, тогда они начали пытаться наконец-то просчитать, во что им это обойдется, кто именно попадет в ответные меры, а ответные меры будут, еще раз подчеркну, крайне жесткими. Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам", - сказала дипломат. ТАСС