BI: реакция западных политиков на интервью Путина повысила его популярность

BI: реакция западных политиков на интервью Путина лишь повысила его популярность
Критические заявления западных лидеров об интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону лишь сыграли на руку его популярности.
Такое заявление было опубликовано в американском издании Business Insider.
«Путин находится на пике популярности, пока его враги нападают друг на друга и бесятся из-за Такера Карлсона», — говорится в публикации.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что интервью Путина Карлсону пробило информационную блокаду России.
Также Карлсон заявил, что Украине не победить в конфликте с Россией даже с деньгами Запада.