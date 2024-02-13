Песков: в Кремле надеются, что лидер Палестины посетит Россию в удобное время
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию в удобное для обеих сторон время.
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Пескова, у Аббаса есть действующее приглашение.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики.
Также, по его словам, без палестинского государства в арабском мире будет всё больше жестокости.