$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

Небензя заявил, что Киеву придется доказать свою невиновность в геноциде на Донбассе

В связи с решением Международного суда ООН по искам Украины против России Киеву придется доказывать свою невиновность в геноциде на Донбассе. Такое заявление на заседании Совбеза организации сделал постпред РФ Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Небензя заявил, что Киеву придется доказать свою невиновность в геноциде на Донбассе
© ТАСС

Он отметил, что иск Киева завершился тем, что Международный суд ООН не признал ДНР и ЛНР террористическими организациями.

«Иными словами, в Донбассе не было террористов. Там были лишь те, кто требовал от новой власти соблюдения своих законных прав и кого Киев вместо этого начал убивать», — добавил Небензя.

Кроме того, по его словам, суд не признал РФ «государством-агрессором» и страной, «спонсирующей терроризм и дискриминирующей крымских татар и украинцев в Крыму».

«Что вы скажете на это, наши бывшие западные партнеры», — обратился к западным представителям в Совбезе постпред.

По его мнению, своим иском Киев «сам усадил себя на скамью подсудимых и теперь будет вынужден доказывать, что не совершал геноцида на Донбассе».

Также Небензя напомнил, что свои действия в ДНР и ЛНР власти Украины назвали «антитеррористической операцией», тогда как, согласно решению суда, никаких террористов там не было. В связи с этим он призвал западных представителей «вдуматься в значение нарратива, который они продвигали и продвигают в отношении минских соглашений и действий РФ», а также «в сущность пришедшей к власти в Киеве в 2014 году преступной клики».

Политика
Василий Небензя
ООН
Киев
Россия
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости