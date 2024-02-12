Небензя заявил, что Киеву придется доказать свою невиновность в геноциде на Донбассе

В связи с решением Международного суда ООН по искам Украины против России Киеву придется доказывать свою невиновность в геноциде на Донбассе. Такое заявление на заседании Совбеза организации сделал постпред РФ Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Он отметил, что иск Киева завершился тем, что Международный суд ООН не признал ДНР и ЛНР террористическими организациями.

«Иными словами, в Донбассе не было террористов. Там были лишь те, кто требовал от новой власти соблюдения своих законных прав и кого Киев вместо этого начал убивать», — добавил Небензя.

Кроме того, по его словам, суд не признал РФ «государством-агрессором» и страной, «спонсирующей терроризм и дискриминирующей крымских татар и украинцев в Крыму».

«Что вы скажете на это, наши бывшие западные партнеры», — обратился к западным представителям в Совбезе постпред.

По его мнению, своим иском Киев «сам усадил себя на скамью подсудимых и теперь будет вынужден доказывать, что не совершал геноцида на Донбассе».