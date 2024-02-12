Небензя: РФ распространит письмо с правильной трактовой по искам Украины
Россия распространит в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с верным толкованием решений Международного суда по искам Украины. Такое заявление сделал постпред РФ при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».
Причиной такого высказывания стало выступление представителя Украины на заседании СБ ООН. Отвечая на него, Небензя заявил, что не станет комментировать «псевдоюридические толкования решений Международного суда».
«Скажу только, что это очень хорошо, он изложил свои лживые утверждения под стенограмму нашего сегодняшнего заседания. Мы намерены распространить письмо среди членов Совбеза и Генассамблеи ООН, где мы дадим то толкование решений Международного суда, которое является верным», — заключил он.
Напомним, что еще в 2022 году Украина подала в Международный суд иск против России, обвинив ее в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В частности, в Киеве утверждали, что РФ «поставляла тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам в ДНР и ЛНР» и «ущемляла права крымских татар и этнических украинцев в Крыму». Однако в конце января 2024 года суд отклонил большинство претензий Украины к Москве, посчитав нарушением только особенность организации школьного образования на украинском языке в Крыму после присоединения полуострова к России.