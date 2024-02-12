Небензя: РФ распространит письмо с правильной трактовой по искам Украины

«Скажу только, что это очень хорошо, он изложил свои лживые утверждения под стенограмму нашего сегодняшнего заседания. Мы намерены распространить письмо среди членов Совбеза и Генассамблеи ООН, где мы дадим то толкование решений Международного суда, которое является верным», — заключил он.

Напомним, что еще в 2022 году Украина подала в Международный суд иск против России, обвинив ее в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В частности, в Киеве утверждали, что РФ «поставляла тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам в ДНР и ЛНР» и «ущемляла права крымских татар и этнических украинцев в Крыму». Однако в конце января 2024 года суд отклонил большинство претензий Украины к Москве, посчитав нарушением только особенность организации школьного образования на украинском языке в Крыму после присоединения полуострова к России.