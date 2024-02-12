Небензя назвал единственный шанс на мир на Украине
Выполнение минских договоренностей Киевом было единственным шансом на установление мира на Украине. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, передает «РИА Новости».
«Добросовестное и последовательное выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом вернуть мир на Украину», — сказал он.
По мнению Небензя, данный вариант стал бы лучшим сценарием урегулирования на Украине.
Напомним, что Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года. Они предполагали прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Однако Киев отказался выполнять их, что привело к началу РФ СВО на Украине.