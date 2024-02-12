Выполнение минских договоренностей Киевом было единственным шансом на установление мира на Украине . Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, передает «РИА Новости».

Напомним, что Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года. Они предполагали прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Однако Киев отказался выполнять их, что привело к началу РФ СВО на Украине.