Рябков: интервью Путина Карлсону пробило информационную блокаду РФ

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону пробило информационную блокаду России, и противники Москвы это понимают, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. RT на русском
"Я думаю, что сигналов относительно необходимости все же сделать несколько шагов от опасной черты за последнее время со стороны Москвы направлялось много. Станет ли интервью президента Такеру Карлсону тем, что в американской лексике называется game changer (переломный момент - прим. ТАСС) - я сильно сомневаюсь. Но то, что интервью президента пробило информационную блокаду и стало предметом обсуждения - это очевидная для всех вещь: и для наших противников, и для наших партнеров и союзников. Самоочевидная вещь. Повлияет ли оно на умонастроения в Вашингтоне? Мой ответ - хотелось бы на это надеяться", - указал замминистра. ТАСС
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. Lenta.ru