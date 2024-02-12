Рябков: интервью Путина Карлсону пробило информационную блокаду РФ

"Я думаю, что сигналов относительно необходимости все же сделать несколько шагов от опасной черты за последнее время со стороны Москвы направлялось много. Станет ли интервью президента Такеру Карлсону тем, что в американской лексике называется game changer (переломный момент - прим. ТАСС) - я сильно сомневаюсь. Но то, что интервью президента пробило информационную блокаду и стало предметом обсуждения - это очевидная для всех вещь: и для наших противников, и для наших партнеров и союзников. Самоочевидная вещь. Повлияет ли оно на умонастроения в Вашингтоне? Мой ответ - хотелось бы на это надеяться", - указал замминистра. ТАСС