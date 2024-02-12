В Госдуму внесен законопроект о нежелательных организациях

В Госдуму внесен законопроект, который вследствие принятия позволит признавать в России нежелательными те организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы. Об этом заявил глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

"Изначально в законе речь шла лишь о зарубежных НПО. Закон принимался около 10 лет назад, - пояснил он. - Еще тогда было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам. Но видим, что для них норм международного права, устава ООН не существует".

Потому для российской стороны, по его словам, абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая "гадит нашей стране и работает на разрушение России".

"Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной", - подчеркнул Пискарев.

Поправки предлагается внесли в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Законопроект - часть пакета поправок, напомнил глава комитета. По его словам, подготовлены и корреспондирующие поправки еще в четыре федеральных закона, а также в КоАП и УК РФ, по которым депутаты ждут официальные отзывы правительства РФ и Верховного Суда. "Но тоже, уверен, они будут внесены и поддержаны, - уверен Пискарев. - Это вопрос безопасности нашей страны и граждан".