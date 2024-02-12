Правительство РФ не поддержало проект о применении ИИ в предвыборной агитации

Правительство России не поддержало законодательную инициативу о предоставлении кандидатам возможности использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ходе предвыборной агитации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва российского правительства.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Отмечается, что авторы инициативы выступили за внесение изменений сразу в два федеральных закона. Речь идет о законах «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Законопроект предполагает снятие запрета на использование изображений и синтезированного голоса, созданного нейросетью, при проведении предвыборной агитации. При этом в документе уточняется, что в случае применения таких инструментов кандидат и его команда должны обязательно оповестить об этом избирателей.