Надеждин подал иски в суд об оспаривании форм документов для сбора подписей

Политик Борис Надеждин, выдвинутый партией "Гражданская инициатива" на выборах президента РФ, подал в Верховный суд РФ два иска об оспаривании нормативных актов Центризбиркома РФ, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Надеждин добавил, что 16 февраля он намерен подать в Верховный суд РФ третий и основной иск - об оспаривании отказа Центризбиркома РФ в регистрации кандидатом в президенты.

"Сегодня подаем два других иска: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков", - написал он.