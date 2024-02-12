Глава МВД Колокольцев предупредил о рисках ввоза нелегального оружия с Украины

Остаются риски нелегального ввоза взрывчатки, оружия и боеприпасов в страну на фоне проведения спецоперации, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Сохраняются риски ввоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Россию, нужно усилить выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом этих нелегальных товаров, заявил глава МВД, передает ТАСС.

По его словам, также важно на постоянном контроле держать работу по предупреждению и пресечению криминальных посягательств против личных и имущественных прав граждан, совершаемых с использованием IT-технологий.