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Глава МВД Колокольцев предупредил о рисках ввоза нелегального оружия с Украины

Остаются риски нелегального ввоза взрывчатки, оружия и боеприпасов в страну на фоне проведения спецоперации, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Глава МВД Колокольцев предупредил о рисках ввоза нелегального оружия с Украины
© РИА Новости

Сохраняются риски ввоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Россию, нужно усилить выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом этих нелегальных товаров, заявил глава МВД, передает ТАСС.

По его словам, также важно на постоянном контроле держать работу по предупреждению и пресечению криминальных посягательств против личных и имущественных прав граждан, совершаемых с использованием IT-технологий.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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