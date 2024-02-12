Песков: судьбу зданий посольства Украины определят исходя из интересов России

Дальнейшая судьба зданий посольства Украины после прекращения договора аренды будет решаться в соответствии с интересами России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это больше относится к внешнеполитической деятельности, и в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел. Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласовывалось ли это решение с Кремлем.
"Дальше все решения будут приниматься в соответствии с нашими интересами", - добавил он.
Ранее Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.