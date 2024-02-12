$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Песков заявил, что судьбу зданий посольства Украины определят исходя из интересов РФ

Дальнейшая судьба зданий посольства Украины после прекращения договора аренды будет решаться в соответствии с интересами России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: судьбу зданий посольства Украины определят исходя из интересов России
© РИА Новости

"Это больше относится к внешнеполитической деятельности, и в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел. Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласовывалось ли это решение с Кремлем.

"Дальше все решения будут приниматься в соответствии с нашими интересами", - добавил он.

Ранее Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.

Политика
Дмитрий Песков
Россия
Украина