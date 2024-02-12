Кремль надеется, что избранный президент Финляндии Александер Стубб будет соблюдать баланс по теме российско-финляндских отношений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС
«Мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. В данном случае мы эту часть стандартной фразы использовать не можем — отсутствие диалога. Сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к отношениям с Россией», — заявил Песков. Ura.Ru
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять Александра Стубба с победой на выборах. «Финляндия относится к недружественным странам, она присоединилась к санкциям и заявления нового президента носят недружественный характер», — подчеркнул Песков. Газета.Ru