Кремль надеется, что избранный президент Финляндии Александер Стубб будет соблюдать баланс по теме российско-финляндских отношений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. В данном случае мы эту часть стандартной фразы использовать не можем — отсутствие диалога. Сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к отношениям с Россией», — заявил Песков. Ura.Ru