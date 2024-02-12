Песков не стал говорить о заявлении Трампа про НАТО и Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова экс-президента и претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США Дональда Трампа о помощи НАТО в противодействии РФ.
В субботу Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, где 24 февраля пройдут праймериз его однопартийцев, вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО.
"Один из президентов крупной страны встал и спросил: "Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?". Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?". Он сказал: "Да, допустим, это случится". Нет, я не стал бы вас защищать, более того, я бы поощрял их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить", - рассказал экс-президент.
Он не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос.