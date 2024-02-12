Песков не стал говорить о заявлении Трампа про НАТО и Россию

"Один из президентов крупной страны встал и спросил: "Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?". Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?". Он сказал: "Да, допустим, это случится". Нет, я не стал бы вас защищать, более того, я бы поощрял их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить", - рассказал экс-президент.